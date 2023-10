Incidente a Carchitti, scontro tra due auto: morti padre e madre, feriti i due figli

Ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma e provincia. Lo scontro fatale, costato la vita a due persone, stavolta si è verificato martedì 10 ottobre poco prima delle 22:30 tra San Cesareo e Labico, nella zona dei Monti Prenestini. I due veicoli si sono scontrati mentre percorrevano la strada provinciale di Carchitti. In totale sono sei le persone coinvolte, due delle quali sono morte.

L'incidente

A scontrarsi una Renault Clio con a bordo una famiglia composta da padre e madre, entrambi di 38 anni, e due bambini di 5 e 10 anni ed un'Audi, con a bordo due uomini. Ad avere la peggio i due genitori, entrambi 38enni, morti praticamente sul colpo

Gli operatori del 118 intervenuti sul posto - insieme alla squadra 24/a del decentramento di Palestrina dei vigili del fuoco e i carabinieri di Palestrina e San Cesareo - hanno portato via due bambini di 5 e 10 anni in codice rosso. I minori sono stati ricoverati al "Gemelli" e al "Bambin Gesù". I due feriti a bordo dell'Audi sono stati trasportati in codice rosso al policlinico Tor Vergata.

Articolo in aggiornamento