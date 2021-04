Incidente in via Nomentana, 18enne attraversa e viene investita da un'auto: è grave

La ragazza è stata portata in gravi condizioni al policlinico Umberto I. La giovane, secondo quanto si apprende, era in compagnia di alcuni amici

E' in gravi condizioni una ragazza di 18 anni, investita da un'Audi A1 mentre stava attraversando la strada in via Nomentana, all'altezza dell'incrocio con via di Sant'Agnese. La giovane, soccorsa dal personale del 118, è stata portata in codice rosso al Policlinico Umberto I dove è ricoverata in gravi condizioni.

Ad indagare sull'investito la polizia locale di Roma Capitale, che con gli agenti dei gruppi Montemario e Parioli hanno fatto i primi rilievi scientifici poco dopo l'incidente, dalle 21:15 di ieri. Secondo i primi riscontri, alla guida dell'auto che ha centrato la diciottenne, c'era un uomo di 40 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Anche lui portato in ospedal, è stato sottoposto, come da prassi, ai test di alcol e droga.

La ragazza, secondo quanto appreso, abita proprio nei pressi dell'incrocio in cui è stata investita. Probabilmente, visto l'orario prossimo al coprifuoco, stava tornando a casa. Con lei, secondo i primi rilievi investigativi, anche alcuni amici, rimasti illesi.

Dalle testimonianze che la polizia locale raccoglierà e dall'analisi delle telecamere, si potrà capire se la 18enne avesse o meno attraversato sulle strisce pedonali e con semaforo verde. La dinamica dell'incidente, al momento, è ancora da accertare.