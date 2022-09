"Ho preso ancora il muro fratellì": il folle incidente di 1727, Jaguar distrutta. Il video

Algero Corretini, conosciuto sui social come 1727, torna a far parlare di sè. Ancora una volta per un fatto di cronaca. Ancora una volta per un folle incidente stradale che solamente per poco non è finito in tragedia. "Fratellì ho preso il muro", dice quasi esultando dalla sua pagina Instagram da un milione di follower.

E dalle immagini che Corretini posta, effettivamente il sinistro cè. Con lui c'era anche Nazar Lernatovych, influencer da 94mila follower e noto sul web come Diamond_mgmt. I due erano a bordo di un'auto di lusso, una Jaguar bianca con al volante proprio Corretini. Il tutto documentato su Instagram con una serie di storie. Poi tra l'ennesima sgasata e una zigzagata i video si interrompono e riprendono solo l'incidente.

"Fratellì ho preso il muro", dice Corretini che documenta la Jaguar distrutta. Secondo il racconto dei due, l'auto avrebbe sbandato prendendo uno pneumatico su un guardrail, finendo contro il muro e arrestando la marcia. L'incidente, stando al computer di bordo della Jaguar, è avvenuto poco prima delle 15:20. Gli airbag hanno attutito il colpo e i due, Corretini e Lernatovych, sono rimastiti illesi.

Quasi felici. Non solo per aver salvato la pelle, ma anche per aver firmato l'ennesima bravata che, visto il traffico, avrebbe potuto causare un incidente con altre vetture dall'esito decisamente più grave. Vita salva ed ennesima storia su Instagram pubblicata con tanto di risate: "Ripagheremo tutto con Forex" e poi il classico: "Doveva annà così".

Corretini aveva avuto un "hype" - come si dice in gergo social - di un anno. Un picco di notorietà che lo ha portato dal diventare una "star" dei social con il video del 2020 di "ho preso il muro fratellì", prima a fare il giro dei programmi in tv e poi, addirittura, ad essere "scelto" dalla delegata alle periferie della Sindaca Viriginia Raggi, la giornalista Federica Angeli, per illustrare le problematiche del quartiere Piana del Sole.

Una parabola finita, almeno per un po', contro la cella del carcere di Rieti dove era stato detenuto - e poi rilasciato - perché accusato di aver picchiato l'allora sua compagna colpendola anche con una spranga di ferro e mandandola all'ospedale con la giovane che ha subito ferite così gravi da avere una prognosi ospedaliera di 30 giorni. Quindi la nuova svolta sui social - legata agli investimenti finanziari - i soldi e la fama ostentati sul suo profilo Instagram. Oggi il nuovo incidente con l'appello finale, che ha il sapore beffardo: "Dovete andare piano".