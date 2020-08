Poliziotto investito sulla corsia d'emergenza: è in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni del poliziotto della stradale di Settebagni investito nel tardo pomeriggio di ferragosto sulla diramazione Roma Nord della A1. L'incidente poco dopo le 18.30. Secondo quanto si apprende l'agente era intervenuto sul posto per un banale incidente ed era intento a rimuovere dei detriti per il ripristino della circolazione.

Dai primi rilievi l'uomo si trovava sulla corsia d'emergenza quando è stato colpito da una Citroen che l'ha sbalzato sull'asfalto. Subito gravi sono apparse le sue condizioni, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso per il cui atterraggio è stato necessario bloccare il traffico per poco più di una mezz'ora.

Trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli si trova ora ricoverato in gravi condizioni. Il conducente dell'auto è stato sottoposto, come da prassi in questi casi, al test per l'assunzione di alcol e droga.



Nelle immagini video l'arrivo dell'elicottero sul tratto dell'A1

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.