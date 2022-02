Esce fuori strada con l’auto, 81enne muore in ospedale

Un tragico epilogo per l’incidente avvenuto in via Spinetta, nel comune di Frascati, due giorni fa. La donna a bordo dell’auto, un'anziana di 81 anni, è deceduta poche ore più tardi presso l’ospedale Tor Vergata dove era stata accompagnata dal 118. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia locale di Frascati che, giunti sul posto dell’incidente, hanno trovato l’auto fuori strada.

L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega via Spinetta a via delle Cisternole, a Frascati e sono ancora in corso le indagini per capire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto anche l’arrivo dei vigili del fuoco.