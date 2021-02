Incidente sul lavoro: si ribalta ragno gru, feriti due operai a Torre Angela

L'intervento del 118 e della Polizia Locale in via Sterope. Disposta una perizia meccanica sul mezzo meccanico

Incidente sul lavoro a Torre Angela dove due operai sono stati costretti alle cure dell'ospedale. E' accaduto nel pomeriggio di lunedì quando le pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute in via Sterope per il ribaltamento di un mezzo di lavoro, una gru "ragno", all’opera per alcuni lavori di manutenzione ordinaria della facciata di un palazzo.

A seguito dell’incidente due operai, di 47 e 56 anni, sono rimasti feriti: entrambi trasportati in codice giallo presso gli ospedali Sandro Pertini e Policlinico Casilino. Il mezzo meccanico, sul quale verrà effettuata una perizia tecnica, è stato posto sotto sequestro e ulteriori accertamenti sono in corso da parte degli agenti per verificare la regolarità dei lavori e la posizione degli operai, motivo per cui è stato interessato anche l'ispettorato del lavoro della Asl.