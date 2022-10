Incidente sul raccordo anulare, un ferito e tratto chiuso

Un tratto di grande raccordo anulare chiuso per poco meno di un’ora e un ferito: è il bilancio dell’incidente avvenuto domenica mattina all’altezza del km 65, tra le uscite Pescaccio e Pisana.

Stando ai primi accertamenti, l’incidente ha coinvolto due auto che si trovavano nella carreggiata esterna, e nessuno degli occupanti è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas, i mezzi del 118 e la polizia stradale per i soccorsi e per regolare il traffico.

Il tratto, come detto, è stato chiuso per il tempo necessario ai soccorsi, e intorno alle 12 è stato riaperto.