Tamponamento a catena sul raccordo anulare, 9 auto coinvolte

Traffico nel caos intorno all’ora di pranzo sul Grande Raccordo Anulare per un tamponamento a catena che ha coinvolto 9 auto.

L’incidente si è verificato intorno alle 12.30 di domenica, nella corsia interna tra l’entrata della galleria Appia e l’uscita per l'Ardeatina. Sul posto sono interventi polizia stradale e vigili del fuoco, che hanno chiuso il tratto per un'ora e mezza per le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e rimozione dei veicoli coinvolti.

Pesanti i risvolti sul traffico, paralizzato già da via Tuscolana. Intorno alle due del pomeriggio la situazione ha iniziato a tornare gradualmente alla normalità.