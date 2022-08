Causano incidente dopo un furto: uno dei due ladri bloccato da uno scooterista

Prima hanno rubato due borse, poi hanno causato un incidente. È quanto successo in zona Prati, dove i poliziotti della sezione volanti hanno arrestato un cittadino francese di 36 anni poiché gravemente indiziato del reato di furto con destrezza. Il complice che era con lui, invece, è riuscito a scappare.

I due avevano rubato due borse da donna poggiate sui sedili posteriori di una macchina in sosta. Hanno quindi tentato di fuggire in motorino ma, appena ripartiti, si sono scontrati con un altro scooter che in quel momento stava transitando. Allarmato dalle urla delle vittime che nel frattempo si erano accorte del furto, lo scooterista vittima dell'incidente si è quindi rialzato ed è riuscito a bloccare lo straniero, mentre l'altro si è dato precipitosamente alla fuga abbandonando a terra il maltolto.

L'intervento immediato sul posto degli agenti delle volanti ha permesso di assicurare alla giustizia il fermato, arrestandolo. Misura poi convalidata dall'autorità giudiziaria, che ha imposto il divieto di dimora nel comune di Roma nei confronti del giovane.