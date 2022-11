Incidente sulla Pontina, Smart si schianta contro i cartelli stradali

Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato sulla via Pontina, all’altezza dello svincolo per la Nettunense. Un uomo di 48 anni alla guida di una Smart ha perso il controllo ed è finito prima contro il guardrail e poi contro i cartelli stradali, dove l’auto si è fermata in bilico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto dall’abitacolo semidistrutto l’automobilista e lo hanno affidato alle ambulanza del 118 per il trasferimento urgente in ospedale.

Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Al vaglio della polizia stradale di Aprilia la dinamica e la velocità cui l’auto procedeva su una strada già teatro di diversi incidenti.