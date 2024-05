Precipita con il parapendio, salvato dagli alberi

Salvato dagli alberi ha riportato una frattura del piede in un incidente che poteva tramutarsi in dramma. Disavventura per un 50enne di Roma che questa mattina - venerdì 24 maggio - aveva deciso di rilassarsi seguendo la sua grande passione per il volo e aveva raggiunto il sud della provincia di Frosinone.

La caduta dal cielo

L'uomo mentre era in volo sui cieli di Pontecorvo in località Mandarino con il suo parapendio ha perso il controllo ed è precipitato al suolo. La scena è stata vista da una persona del luogo che ha prontamente richiesto i soccorsi. Sul posto carabinieri e gli operatori sanitari del118. L'uomo è in buone condizioni in quanto la caduta è stata attutita dagli alberi. Il 50enne è stato poi trasportato in ospedale.