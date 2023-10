Incidente a Vitinia, moto contro Smart: morto centauro di 33 anni

Scontro frontale dagli esiti tragici, all'alba sulla via del Mare, tra i quartieri Centro Giano e Vitinia. Un centauro di 33 anni è morto in seguito all'impatto con una Smart.

Ancora un incidente mortale a Roma. Intorno alle 2 del mattino di sabato 28 ottobre un uomo di 33 anni, italiano, stava viaggiando a bordo di una moto Morini in direzione Acilia, quando - per cause ancora da accertare - ha impattato violentemente con una Smart, guidata da un giovane di 23 anni anche lui italiano, che viaggiava in direzione Roma. Il centauro ha avuto la peggio ed è deceduto sul colpo. La salma è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata.

Sul posto, all'altezza di via Fiumalbo a Vitinia, sono intervenute pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia per oltre 4 ore, fino alle 6.30 del mattino. I rilievi e le indagini per capire le dinamiche dell'incidente sono ancora in corso. Il guidatore della Smart non ha riportato conseguenze gravi, ma è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio per effettuare il test alcolemico e per le droghe.