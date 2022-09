Schianto tra bici e auto, muore ciclista di 59 anni

Un ciclista di 59 anni è morto, la mattina di sabato 17 settembre, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 8.30 in viale della Sorbona, all’altezza del Gra dopo Tor Vergata.

Stando alle prime ricostruzioni a opera delle pattuglie del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale, le prime a intervenire sul luogo dell’incidente, la vittima si è scontrata con una Smart FortTwo guidata da un 62enne, che si è immediatamente fermato e ha chiamato i soccorsi. Per il 59enne però non c’è stato nulla da fare. L'automobilista, sotto choc, è stato portato in ospedale per accertamenti, ma non avrebbe riportato ferite gravi.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando ora gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada per i rilievi e dovranno ricostruire cosa sia esattamente accaduto. Sulla tragedia è intervenuta Chiara Del Guerra, assessora ai lavori pubblici e mobilità del municipio VI, che ha annunciato anche l’annullamento di una manifestazione organizzata in occasione della Giornata mondiale della mobilità sostenibile: “Ci uniamo al dolore della famiglia”, ha detto Del Guerra.