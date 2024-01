Incidente a Roma, scooter investe pedone: morto un uomo di 83 anni

Ennesimo incidente dagli esiti mortali a Roma in questo inizio di 2024. Stavolta a farne le spese un uomo di 83 anni.

Incidente mortale a Centocelle

Il fatto si è verificato intorno alle 19 di venerdì 5 gennaio nel quartiere Centocelle, in via dei Faggi all'altezza di via dei Noci. Secondo la dinamica ricostruita dal V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale, un 29enne alla guida di uno scooter Honda SH125 ha investito un uomo che attraversava la strada.

Scooter sequestrato

Il pedone è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Vannini, dove però è deceduto a causa delle ferite riportate. Lo scooter guidato dal 29enne è stato sequestrato e il conducente sottoposto agli accertamenti di rito sullo stato alcolemico e tossicologico.

Le dinamiche esatte dell'incidente sono ancora sotto indagine, con tutti i rilievi del caso ancora in corso.