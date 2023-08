Schianto sulla Pontina, morta donna di 67 anni

Ancora un gravissimo incidente stradale sulla Pontina, dove una donna di 67 anni è morta, nel tardo pomeriggio di venerdì 4 agosto, dopo avere perso il controllo della sua auto ed essere finita fuori strada.

L'incidente all'altezza dello svincolo per Castel Romano

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 al chilometro 23.300 sulla carreggiata nord, in direzione Roma, all’altezza dello svincolo per Castel Romano. La donna viaggiava da sola a bordo della sua Fiat Punto quando, per motivi da accertare, è uscita di strada. La corsa si è fermata contro il guardrail.

Tutti inutili i tentativi di soccorso

Immediati i soccorsi da parte di alcuni automobilisti che si sono fermati, hanno chiamato l’ambulanza e hanno anche provato a rianimare la donna. Per lei, però, non c’è stato purtroppo nulla da fare: l’urto è stato troppo violento, ed è morta sul posto. Presente, oltre ai mezzi di soccorso, anche la polizia stradale.