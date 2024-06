Incidente a Roma, scontro auto moto. Morto motociclista di 34 anni

Non c’è stato molto da fare per i soccorsi. Il grave incidente che si è verificato nella serata di venerdì 21 giugno sulla via Casilina, all’altezza di via Tor Tre Teste, è stato fatale per uno scooterista. Un'altra vittima quindi sulle strade della città, per un bilancio che quest'anno ha già ampiamente superato i 70 casi.

Il grave incidente

Lo scontro ha visto coinvolti tre mezzi: una Volkswagen Polo, condotta da donna italiana di 63 anni una Opel Corsa, guidata da un ragazzo italiano del di 22 anni ed un motociclo Kymco guidato da un ragazzo italiano di 34 anni. Il giovane alla guida di quest’ultimo mezzo è deceduto a seguito dell’impatto, come hanno potuto rilevare le pattuglie delle Polizia locale del V gruppo Casilino, giunte sul luogo dove si è verificato l’impatto.

Vani i tentativi del personale sanitario

I tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, arrivato sul posto, si sono dimostrati inutili. I conducenti delle due auto coinvolte sono stati accompagnati in ospedale, dove sono stati eseguiti gli esami tossicologici di rito. Gli agenti della Polizia Locale, eseguiti tutti i rilievi sul luogo dei fatti, hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti. Tuttora in fase di svolgimento gli ulteriori accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.