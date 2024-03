Incidente nella notte a Roma nord, muore 19enne

Tragedia nel cuore della notte a Roma nord dove si è verificato un incidente mortale. Erano circa le 4 quando le pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale sono intervenute in via Flaminia, all’altezza del sottopasso Euclide, nei pressi dell’uscita Tor di Quinto trovandosi davanti la scena del sinistro.

L’incidente ha visto coinvolto un Kymco Agility 125, condotto da un ragazzo di 19 anni che è deceduto sul posto. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.