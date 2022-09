Incidente sul lavoro: precipita da una scala e sbatte la testa, grave un operaio

Incidente sul lavoro a Roma dove un operaio è precipitato da diversi metri d'altezza sbattendo violentemente la testa nella caduta. L'intervento dei soccorritori nella zona di Primavalle, dove l'uomo era impegnato in alcuni lavori in una palazzina per conto di una ditta. Ferito, il lavoratore è stato trasportato d'urgenza in ospedale.

L'infortunio sul lavoro mentre l'operaio, un 49enne romano, era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di una palazzina di via Pietro Maffi, poco distante dal liceo Gassman. Precipitato da una scala da diversi metri d'altezza l'uomo ha sbattuto la testa riportando una ferita al lato sinistro del capo.

Rimasto comunque cosciente, il ferito è stato affidato alle cure del personale del 118 con l'ambulanza che lo ha trasportato in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli. Sul posto per accertare l'accaduto la polizia con gli investigatori della scientifica e gli ispettori del lavoro.