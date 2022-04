Incidente sul lavoro: precipita da un ponteggio, grave operaio

E' precipitato dal ponteggio dove stava lavorando fratturandosi una vertebra. L'inciente sul lavoro è avvenuto a Roma nord, ad essere costretto alle cure dell'ospedale un operaio di 45 anni, ricoverato in codice rosso con una prognosi di 40 giorni.

L'infortunio sul lavoro è avvenuto poco dopo le 9:00 di mercoledì 6 aprile quando il lavoratore, un cittadino italiano, è caduto per cause in via di accertamento da un trabatello sul quale stava lavorando per conto di una ditta che si occupa di impiantistica elettrica in via Fernando Lori, zona Tenuta Santa Colomba, al confine fra i comuni di Roma e Monterotondo.

Precipitato da un'altezza di oltre due metri, l'operaio è stato poi trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Andrea, non in pericolo di vita. Resta da accertare l'accaduto, sul posto per ascoltare i testimoni e ricostruire la dinamica gli agenti delle volanti e quelli del III distretto Fidene Serpentara di polizia assieme agli ispettori del lavoro.