Tosta il pane e viene colpito da una scarica elettrica, grave un 26enne

Colpito da una scarica mentre stava tostando il pane su una piastra elettrica della cucina di un ristorante del Pigneto. Ancora un incidente sul lavoro a Roma, ad essere trasportato in gravi condizioni in ospedale un ragazzo di 26 anni. L'intervento dei soccorritori intorno alle 18:30 di sabato 15 ottobre in un locale della via Prenestina.

Ferito dalla scarica elettrica, il giovane è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni in codice rosso. Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione Torpignattara e gli ispettori del lavoro della Asl Roma 2.

Sequestrata la piastra elettrica, i militari hanno ascoltato il proprietario del locale e stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire le cause che hanno determinato l'incidente sul lavoro.