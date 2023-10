Operaio Ama schiacciato da un camion all'ex Tmb di via Salaria: è grave

Incidente sul lavoro all'ex Tmb di via Salaria a Villa Spada. Grave un operaio Ama. Rimasto schiacciato fra due camion ha riportato una lesione spinale. Il lavoratore - un romano di 30 anni - è stato trasportato d'urgenza in ospedale in prognosi riservata.

Incidente sul lavoro all'ex Tmb via Salaria

L'incidente è avvenuto poco dopo le 6:00 di martedì 3 ottobre nella sede dell'Ama di via Salaria 981. Secondo i primi accertamenti l'operaio stava effettuando dei lavori di scarico quando uno dei mezzi con il quale stava operando si sarebbe sfrenato schiacciandolo contro un altro camion che era nel deposito. Sempre cosciente, il lavoratore è stato afffidato alle cure del personale del 118 e trasferito al policlinico Umberto I.

Operaio Ama schiacciato da un camion

Ricoverato in prognosi riservata l'uomo ha riportato una lesione vertebrale accompagnata da una mieloesione che determina la paraplegia. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico rischia di non poter più usare le gambe, ovvero una paralisi. Ascoltati alcuni testimoni hanno riferito che al momento dell'incidente il ragazzo classe 1993 non si sentiva più le gambe.

Gli accertamenti

Un incidente sul lavoro sul quale sono chiamati a fare luce gli agenti del III distretto Fidene-Serpentara di polizia intervenuti in via Salaria con gli ispettori del lavoro e il magistrato di turno.

L'assessore all'Ambiente

“Apprendo con grande preoccupazione la notizia dell’incidente accaduto questa mattina nello stabilimento Ama dell’Ex Tmb Salario che ha coinvolto un operatore ricoverato in codice rosso presso il policlinico Umberto I - dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma capitale -. Seguirò con attenzione l’evolversi delle condizioni sanitarie dell’operatore Ama del quale mi auguro la pronta guarigione".

"Esprimiamo vicinanza all'operaio di Ama rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente verificatosi stamane nello stabilimento dell'Ex Tmb Salario. Una vicenda che ci addolora, sulla quale auspichiamo che gli inquirenti facciano piena luce - il commento del capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis -. Al giovane dipendente vittima di questo drammatico infortunio va il nostro augurio di una pronta e completa guarigione e la nostra più totale solidarietà".

Il sindacato

"Dopo il grave incidente in cui è rimasto ferito un operatore ecologico a Velletri la scorsa settimana, oggi un altro episodio di questo tipo presso lo stabilimento Ama Salario. Al lavoratore coinvolto va la vicinanza di tutti noi e un sentito augurio di pronta guarigione - scrive in una nota il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, in cui si aggiunge che “il ripetersi di questi episodi è preoccupante e inaccettabile. In attesa che sia chiarita dettagliatamente la dinamica di quanto accaduto, ribadiamo che la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità per tutti e a ogni livello: serve formazione a partire dalle scuole e sul lavoro, impegno delle Istituzioni e delle imprese, per fare in modo che l’incolumità di chi lavora sia tutelata. Per parte nostra, continueremo a fare il massimo per raggiungere questi obiettivi. I lavoratori dei trasporti, della logistica e dell'igiene ambientale, spesso operativi sulle strade, sui binari, sulle vie delle città, hanno bisogno del massimo dell’attenzione”.