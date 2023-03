Incidente sul lavoro: balcone crolla su due operai, sono gravi

Incidente sul lavoro a Lavinio, nel comune di Anzio, dove è crollato un balcone che ha colpito in pieno due operai che stavano lavorando al piano sottostante. Entrambi gravi sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. L'intervento dei soccorritori poco dopo le 10:30 di mercoledì 29 marzo in un'area dove sono in corso i lavori di ristrutturazione di una villa in via Macchiavelli. Poi il crollo del balcone - da un immobile non interessato dall'intervento di ristrutturazione - che ha travolto i due lavoratori.

Entrambi soccorsi dal personale del 118, un cittadino romeno di 53 anni è stato trasportato con l'elisoccorso al policlinico universitario Agostino Gemelli, il collega - un cittadino italiano di 50 anni - è stato invece portato dall'ambulanza all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno. Entrambi gravi, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lavinio in attesa dell'arrivo degli ispettori del lavoro della Asl competente. Accertamenti in corso da parte degli investigatori dell'arma della compagnia di Anzio.