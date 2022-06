Incidente sul lavoro: colpito da lastre di cemento cadute da una gru, grave operaio 21enne

Grave incidente sul lavoro in un cantiere al Foro Italico a Roma Nord. Un giovane operaio di 21 anni è rimasto gravemente ferito dalla caduta di tre lastre di ferro e cemento da una gru in movimento in un cantiere di viale delle Olimpiadi, nella zona dello stadio Nicola Pietrangeli. Sull'incidente la procura di Roma ha aperto un'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, in cui si procede per lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa sul lavoro. In condizioni da subito critiche il giovane lavoratore romano è stato trasportato in codice rosso al policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. L'incidente sul lavoro intorno alle 18:00 di giovedì 23 giugno.

Una volta informato il pm di turno Edoardo De Santis è stato disposto un sopralluogo degli ispettori del lavoro anche per acquisire tutta la documentazione relativa all'impresa che si stava occupando del cantiere. L'area dove è avvenuto l'incidente e la gru sono state sequestrate. A condurre le indagini sono gli agenti del commissariato Prati di polizia.

Tre incidenti sul lavoro in una settimana

Ferito sul lavoro al Foro Italico che segue di una settimana altri due gravi incidenti sempre sul lavoro, avvenuti a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Il primo in viale Regina Margherita, nel quartiere Salario a Roma, dove un 51enne è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I dopo essere precipitato da una impalcatura ed aver sbattuto violentemente la testa.

Sempre sabato 18 giugno un secondo lavoratorie ci ha invece rimesso la vita dopo essere rimasto schiacchiato sotto un muletto che stava manovrando in un cantiere sulla via Pontina, nel comune di Aprilia in provincia di Latina. Residente a Nettuno la vittima aveva appena 32 anni.