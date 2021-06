Fiumicino, incidente sul lavoro: auto cade da ponte di sollevamento e schiaccia gamba a gommista

Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma, non corre pericolo di vita

Incidente sul lavoro a Fiumicino. Un uomo di 52 anni, gommista in una officina, è rimasto gravemente ferito all'interno dell'esecizio di via Portuense 2385, dove un'auto è caduta da un ponte di sollevamento intorno alle 13 di giovedì 24 giugno. Il mezzo, cadendo, ha travolto l'uomo ferendolo ad una gamba. Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma, non corre pericolo di vita. Sul posto la Polizia del commissariato di Fiumicino.