Tragedia in un deposito Atac, impiegato muore dopo essere precipitato in una fossa

Grave incidente sul lavoro al deposito Atac di Tor Vergata. Un impiegato è precipitato in una fossa di una delle officine per la manutenzione dei bus e ha sbattuto la testa. In condizioni gravissime il lavoratore, un 51enne italiano, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove le sue condizioni sarebbero irreversibili. Cerebralmente compromesso non ne è stata ancora dichiarato il decesso, ma per lui non ci sarebbe nulla da fare.

Cerebralmente compromesso

L'incidente sul luogo di lavoro è avvenuto stamattina - mercoledì 3 luglio - alla rimessa di via di Tor Vergata 193. L'impiegato, M.D.P, un amministrativo che non aveva l'autorizzazione a stare in officina, è precipitato all'interno di un ponte a fossa (alto 1,60 e largo circa un metro) utilizzato per la manutenzione degli autobus del deposito di Roma est battendo il capo e perdendo conoscenza.

Le condizioni del lavoratore Atac

Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato al vicino policlinico Tor Vergata dove si trova in gravissime condizioni, con i medici che non ne hanno ancora dichiarato ufficialmente il decesso. Delimitata l'area dove è avvenuto l'incidente sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tor Vergata e della compagnia di Frascati che indagano sull'accaduto. Sul posto anche il magistrato di turno-

Gli accertamenti degli inquirenti

Ascoltati i colleghi dell'uomo alla rimessa Atac sono intervenuti gli ispettori Spresal del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della Asl competente. Restano da accertare le motivazioni per le quali il 51ebbe si trovasse nell'officina dove non era autorizzato a stare.

Cordoglio del sindacato

Un incidente irreversibile sul quale si sono espressi i sindacati di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Lazio ed Ugl Fna che espriomono cordoglio per le sorti del lavoratore: "Riuniti questa mattina per una convocazione, abbiamo appreso con sconcerto la notizia della morte di un collega, nel deposito di Tor Vergata - si legge in una nota delle segreterie regionali di Roma e Lazio di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Lazio ed Ugl Fna -. La notizia di una morte sul luogo di lavoro in un deposito dell’azienda Atac è terribile e insieme inaccettabile. Abbiamo da subito interrotto ogni trattativa, come necessario segno di rispetto per il dolore dei familiari e dei colleghi tutti e, nell’attesa di chiarimenti sulla vicenda, ci uniamo con sentita vicinanza, alla famiglia del collega scomparso insieme a tutte le lavoratrici e i lavoratori di Atac Spa, consapevoli che questo tremendo lutto, umano e professionale, tocca ognuno di noi nel profondo dell’anima".

Morto sul lavoro

A informare del decesso del lavoratore anche la Uiltrasporti Lazio: "Orribile e inaccettabile tragedia sul lavoro colpisce la comunità di Atac, piangiamo un collega - scrivono dal sindacato -. Questa mattina, alla fine del suo turno notturno, Maurizio ha perso la vita sul luogo di lavoro. Un’orribile tragedia che colpisce la comunità di Atac ci stringiamo al dolore inconsolabile della famiglia e al cordoglio delle lavoratrici e dei lavoratori di Atac. Piangiamo un collega. L’incidente che è costato la vita a Maurizio è accaduto nel deposito officina di Tor Vergata intorno alle sei di questa mattina: Maurizio è precipitato in una fossa di ispezione destinata alla manutenzione dei bus e la caduta gli è stata fatale. Esigiamo che venga fatta piena luce sulle dinamiche dell’incidente e sulle motivazioni che hanno generato lo stesso. Come esigiamo di capire se tutte le azioni a garanzia della salvaguardia della sicurezza e della salute sul lavoro fossero state assicurate. Lo chiediamo oggi, come lo chiediamo ogni giorno. L’11 aprile scorso eravamo riuniti in assemblea, in mezzo alle lavoratrici e ai lavoratori di Atac, con il nostro segretario Generale Pierpaolo Bombardieri, presso un altro deposito officina, quello di Grottarossa, a rivendicare i diritti del lavoro e delle persone, tra cui il più importante: svolgere le proprie mansioni in condizioni di sicurezza, con adeguate protezioni, adeguata formazione, necessaria consapevolezza. Unitamente a tutta la segreteria, rinnoviamo con forza il nostro impegno quotidiano per la sicurezza, per la cultura della vita, anche nel nome di Maurizio: pretendiamo che le morti sul lavoro siano azzerate, perché eventi tragici come quello di oggi non si ripetano mai più”

"Di lavoro non si può morire"

"Esprimiamo il nostro triste e sentito cordoglio per la tragica morte di un operaio di Atac Spa - dichiarano in una nota il segretario regionale Lazio Faisa Cisal Gian Luca Donati e il segretario provinciale di Roma Antonio Cannone -. Continua, purtroppo inesorabilmente, la lista dei morti sul lavoro. Esprimiamo le condoglianze, a nome della Faisa Cisal, alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi di Atac. Episodi come questo non dovrebbero mai avvenire. Gli organi competenti saranno chiamati a fare luce su questa tragedia. Noi, ora, non possiamo che ribadire che di lavoro non si può morire. Da parte di tutti è necessaria un’attenzione costante rivolta alla sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Articolo aggiornato alle ore 13:14.