Incidente sul lavoro: operai schiacciati sotto un vagone nel deposito della metro B

I due lavoratori trasportati in ospedale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Incidente sul lavoro al deposito dei vagoni della metro B Atac dove due operai sono rimasti incastrati sotto un convoglio. L’intervento dei soccorritori poco prima delle 10:00 di stamattina in viale dell’Oceano Indiano 22 all’Eur.

Intervenuti alla rimessa Magliana, i pompieri hanno provveduto ad estrarre due operai (da quanto si apprende di una ditta esterna ad Atac), rimasti schiacciati sotto un convoglio dove stavano lavorando. Liberati, sono stati affidati alle cure del personale del 118 che li ha trasportati d’urgenza agli ospedali San Camillo e Sant’Eugenio.

Da accertare cosa abbia determinato l’incidente, sul posto per svolgere accertamenti i carabinieri della Compagnia Roma Eur e quelli della stazione Roma Torrino assieme ai pompieri intervenuti con numerose squadre, la 11A del distaccamento Eur, la 7A del distaccamento Ostiense ed il Carro Sollevamenti.

Come informano da Atac, “Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le ragioni che stamattina hanno provocato un incidente presso la rimessa Magliana che ha coinvolto due operai. Atac esprime la propria solidarietà ai due lavoratori rimasti feriti e ha immediatamente avviato una commissione d'inchiesta”.