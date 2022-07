Incidente sul lavoro al Colosseo, operaio della Metro C colpito al volto da una catena: è grave

È ricoverato in gravi condizioni con una frattura scomposta della mandibola, un operaio di 47 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Roma. L'uomo, intorno alla mezzanotte tra il 12 e il 13 luglio, stava lavorando al cantiere della Metro C, in via dei Fori Imperiali all'altezza del Colosseo quando è avvenuto l'incidente sul quale stanno indagando i carabinieri di piazza Venezia e quelli della VII sezione di via In Selci.

Secondo quanto si è appreso, il 45enne era su un cestello elevatore quando - per cause al vaglio degli investigatori - una catena di è sganciata dal macchinario colpendo in pieno volto il lavoratore, caduto per terra stordito.

Portato in ospedale in codice rosso, è stato medicato e operato dai medici del San Giovanni. Saranno ora i carabinieri a ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro.