Incidente sul lavoro al circolo delle Poste: operaio precipita da un'impalcatura, è grave

Incidente sul lavoro nel circolo sportivo di Poste Italiane al Flaminio. Ferito un operaio è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sono le 8:40 di mercoledì 27 settembre quando i colleghi del lavoratore, un 37enne, hanno richiesto l'intervento d'urgenza al 112 dopo che l'uomo è precipitato in terra da diversi metri d'altezza a causa del cedimento di una palanca in legno mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione e rifacimento dell'ex Cral riservato ai dirigenti di Poste Italiane sul lungotevere Flaminio 73.

Nell'area, che si trova sul lato sinistro del ponte della Musica Armando Trovajoli, è intervenuto il personale del 118. Da subito in condizioni gravi l'operaio è stato trasportato d'urgenza in ambulanza in codice rosso al policlinico Umberto I di Roma.

Al circolo sportivo delle Poste sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Flaminia e gli ispettori del lavoro della Asl. Ascoltati i colleghi dell'uomo, gli accertamenti sull'incidente sul lavoro sono affidati ai militari dell'Arma.

Il circolo sportivo delle Poste

Ex Cral, i lavori per il nuovo circolo sportivo riservato ai dirigenti di Poste Italiane sono iniziati nel febbraio 2022 e sarebbe dovuti terminare nell'ottobre dello scorso anno.