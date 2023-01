Incidente sul lavoro nella caserma dell'esercito: precipita da impalcatura, grave operaio

Incidente sul lavoro a Roma dove un operaio è rimasto ferito dopo essere precipitato da una impalcatura. L'infortunio all'interno della caserma Gandin dell'esercito italiano a Pietralata. Ad essere trasportato d'urgenza in ospedale un 49enne egiziano, a lavoro per una ditta esterna civile impegnata nei lavori dopo aver vinto regolare appalto.

L'intervento del personale del 118 poco dopo le 11:30 di giovedì 19 gennaio all'interno della caserma di via del Forte di Pietralata che ospita i soldati del I Reggimento Granatieri di Sardegna. Secondo quanto si apprende l'operaio era impegnato in alcuni lavori su una impalcatura a quattro metri d'altezza. Poi l'incidente, con l'uomo precipitato nel vuoto per cause in via di accertamento.

Ferito, è stato richiesto l'intervento al 118. Affidato alle cure dell'ambulanza il 49enne nordafricano - con regolare contratto di lavoro - è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al policlinico Umberto I con un trauma del cranio, della spalla e del costato. Non sarebbe in pericolo di vita.