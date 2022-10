Incidente sul lavoro: precipita dal nastro trasportatore e sbatte la testa, 21enne in fin di vita

Incidente sul lavoro in provincia di Roma. Ad essere trasportato d'urgenza in ospedale un 21enne, infortunatosi mentre stava lavorando in un'azienda di legnami a Canale Monterano. Ricoverato al policlinico universitario Agostino Gemelli il giovane lotta fra la vita e la morte.

L'intervento del personale del 118 nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre in un'azienda che lavora la legna nel comune della provincia nord di Roma. Ad allertare i soccorsi i colleghi del giovane lavoratore. Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, il 21enne è salito su un nastrotrasportatore per rimuovere un ceppo di legno che bloccava la macchina - in quel momento spenta. L'operaio ha quindi perso l'equilibrio per poi precipitare da un'altezza di circa due metri sbattendo violentementa la testa al suolo.

Da subito in condizioni gravi, a Canale Monterano è quindi arrivato l'elisoccorso che ha trasportato il 21enne d'urgenza al Gemelli. In prognosi riservata l'operaio classe 2001 è in pericolo di vita.

Ascoltati i colleghi dell'uomo, sul posto assieme ai carabinieri della compagnia di Bracciano che indagano sull'accaduto, anche gli ispettori Spresal di Bracciano della Asl Roma 4.