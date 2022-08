Incidente sul lavoro all'Aurelio, cede il pavimento e operaio cade nel vuoto

Mattinata di paura all'Aurelio dove, in via Innocenzo XI, un operaio è letteralmente caduto nel vuoto all'interno di un edificio. È quanto accaduto intorno alle 12 di oggi, giovedì 11 agosto. Secondo quanto ricostruito in una prima fase dai carabinieri che indagano sull'incidente sul lavoro, il pavimento del locale che stava ospitando opere di ristrutturazione, sarebbe crollato per cause da appurare.

L'operaio è così finito letteralmente sotto il suolo, a circa sei metri sotto il livello del piano stradale. I lavori stavano riguardando un'area con allacci idraulici collegati ad un lavabo. Il pavimento e i tubi, quindi, sarebbero crollati per cause che saranno successivamente analizzate.

Le prime indagini

Sul posto il personale medico del 118 e i vigili del fuoco con le squadre Usar e Saf impegnate a recuperare il lavoratore. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma è rimasto incastrato nel tunnel. Per effettuare le manovre di soccorso, i vigili del fuoco hanno aperto i tombini prospicenti per aiutare l'uomo incastrato.

I carabinieri arrivati sul posto, hanno anche fermato due uomini che si stavano allontanando del luogo dell'incidente. Non è escluso che i due fossero colleghi di lavoro dell'operaio infortunato. La loro positizione è al vaglio, così come bisognerà determinare se fossero in regola o no. Saranno adesso le indagini a definire se i lavori in corso rispettavano o meno tutte le autorizzazioni e le condizioni di sicurezza.

La presunta banda del buco

Diverse nel corso della mattinata le segnalazioni giunte - anche alla nostra redazione - di una presunta banda dal buco. Secondo le testimonianze dei cittadini, il gruppo di "operai" avrebbe scavato un tunnel per raggiungere la banca più vicina che dista a circa 300 metri del luogo in cui è stata trovata persona incastrata.

Una versione, questa, riportata anche da altri organi di stampa. Secondo le informazioni apprese da RomaToday da fonti investigative, questa ipotesi al momento viene definita non veritiera.

Piuttosto, chi indaga dovrà capire se il cantiere fosse a norma o meno. Da una prima verifica, non lo sarebbe e il sospetto è che si stesse lavorando, quantomeno, per opere non in regola. Accertamenti in corso anche per comprendere chi abbia eventualmente commissionato i lavori nel corso dei quali si è poi verificato l'incidente. Tutte ipotesi al momento, per ora l'intervento dei carabinieri è registrato come "incidente sul lavoro".