Incidente sul lavoro: crolla il pavimento, operaio precipita nel negozio sottostante

Incidente sul lavoro in provincia di Roma. Un operaio è precipitato per diversi metri dopo il crollo del pavimento dell'appartamento dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione. Caduto nel negozio sottostante per il lavoratore tanta paura, ma nessuna conseguenza.

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 16:30 di mercoledì 28 febbraio da una palazzina di via Filibeck, ad Anzio. A richiedere l'intervento ai soccorsi il collega dell'operaio, con cui era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un'abitazione al primo piano.

Soccorso il lavoratore - un cittadino romeno di 46 anni - sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha medicato l'operaio sul posto, i vigli del fuoco e gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno di polizia. Secondo i primi accertamenti il 46enne stava lavorando con un martello pneumatico quando il pavimento dell'appartamento ha ceduto.

Crollato il solaio, l'uomo è precipitato da un'altezza di circa 3 metri finendo nell'esercizio commerciale al pian terreno, chiuso al momento dell'incidente sul lavoro.