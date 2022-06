Quindicenne al volante fa incidente e poi scappa: la corsa finisce sulla spiaggia

A soli 15 anni si è messo al volante della macchina dei genitori e da Roma è partito alla volta di Ladispoli, dove ha avuto un incidente da cui è scappato, finendo la sua corsa sulla spiaggia davanti ai carabinieri.

È successo intorno all’una della notte tra sabato e domenica, ad avvisare il 112 è stato un automobilista. L’uomo ha riferito di essere stato colpito da una Twingo che poi si era data alla fuga, e di essersi messo all’inseguimento per bloccarla. I carabinieri di Ladispoli sono arrivati in zona e hanno intercettato l’auto, che ha proseguito nella fuga sino a Passoscuro. Qui è uscita di strada, finendo sulla spiaggia.

Al volante della macchina, fortunatamente illeso, i militari hanno trovato un ragazzo di soli 15 anni che ha riferito di avere preso l’auto all’insaputa dei genitori per raggiungere il litorale. Accompagnato al Bambin Gesù per accertamenti, è stato poi dimesso e affidato ai genitori.

Episodio simile è avvenuto, la stessa notte, a Roma, in via Togliatti. Qui una Fiat 500 con a bordo due persone non si è fermata all’alt dei carabinieri, che si sono messi all’inseguimento bloccando l’auto in largo Passamonti. Al volante dell’auto c’era una ragazzo di 17 anni, al suo fianco una coetanea: i due avevano usato i documenti della madre della giovane per noleggiare la macchina. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza e anche per sostituzione di persona.