Fuga da film: scappano con il furgone e si schiantano contro auto in transito

Fuga da film nella periferia est della Capitale. Un furgone rubato con il conducente che dopo non essersi fermato all'alt si è schiantato contro un'auto in transito. È accaduto a Tor Bella Monaca con i carabinieri che hanno poi arrestato un 41enne e un 46enne, gravemente indiziati dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

In via Fossati, i militari del nucleo operativo e radiomobile di Frascati hanno notato due uomini sospetti a bordo di un furgone che, nonostante l’alt imposto, hanno tentato la fuga a forte velocità, andando a impattare contro un altro veicolo in transito.

Dopo lo scontro, i due hanno continuato la fuga a piedi ma sono stati bloccati. I due uomini, un 46enne di nazionalità marocchina e un 41enne della provincia di Roma, sono stati trovati in possesso di chiavi e grimaldelli atti allo scasso. Ulteriori accertamenti hanno rilevato che il furgone su cui si trovavano era stato denunciato rubato qualche giorno prima alla stazione carabinieri di Tor Bella Monaca.

Gli uomini dell'Arma, d’intesa con la procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato i due uomini con il tribunale di Roma che li ha poi convalidati.