Incidente con il tram, Immobile devolverà in beneficenza il risarcimento delle figlie

Mentre si attende la super perizia che dovrà stabilire la responsabilità dell’incidente tra Ciro Immobile e il tram 19 in piazza delle Cinque Giornate, la famiglia del bomber della Lazio ha fatto sapere che devolverà in beneficenza il risarcimento che arriverà dall’assicurazione per le lesioni riportate dalle due figlie del calciatore che, la mattina dello scontro, erano a bordo del suv del padre. Per le bambine 30 e 50 giorni di prognosi. A prescindere dalle responsabilità il loro risarcimento, ha sottolineato l’avvocato della famiglia Immobile, Erdis Doraci, “spetta in quanto trasportate”.

"Il 16 aprile Ciro con, a bordo le due figlie piccole, rimaneva coinvolto in un incidente contro un tram, dove viaggiavano l'autista ed altri passeggeri. Fortunatamente, a parte le due bambine, nessuno riportava danni che rendevano necessario il ricovero. In considerazione dell'imminente visita del medico legale sulle due figlie minori - ha scritto in una nota il legale - ho appreso dal mio assistito che insieme alla moglie hanno intenzione di devolvere in beneficenza la somma che riceveranno come risarcimento”.