L'incidente di Ciro Immobile verso l'archiviazione: ritirate le querele

Ciro Immobile e il conducente del tram Atac coinvolti nell'incidente di piazza delle Cinque Giornate hanno ritirato le querele e il caso del sinistro che il 16 aprile 2023 vide coinvolti il suv guidato dal capitano della Lazio e un mezzo della linea 19 sta per essere archiviato. Ieri, infatti, sia il calciatore, insieme al suo legale Erdis Doraci, che il macchinista del tram hanno deciso di rimettere reciprocamente le querele.

Nell'udienza fissata per stabilire l'esito del processo, quindi, il giudice, non essendoci aggravanti particolari relativi all'incidente, dichiarerà l'archiviazione del caso. "Ha prevalso il buonsenso del macchinista e di Ciro rimettendo le querele", ha affermato l'avvocato del calciatore della Lazio. La decisione è arrivata dopo la perizia sullo scontro che non ha potuto stabilire chi tra Ciro Immobile e il conducente del tram sia passato col rosso.