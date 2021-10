Incidente sulla Gianicolense, scooter vola in aria e finisce cappottato

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di martedì sulla Circonvallazione Gianicolense. Un 19enne al volante di uno scooter SH è andato a schiantarsi contro una Bmw che aveva davanti ed è stato sbalzato in aria con il mezzo, che ha finito la sua corsa completamente cappottato in mezzo alla strada.

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 145 in direzione Trastevere, intorno alle 14. Numerosi testimoni hanno assistito allo schianto, molto violento ma senza gravi conseguenze: il giovane alla guida si è rialzato, pur frastornato e dolorante, e i presenti hanno immediatamente chiamato il 112.

Al volante dell’auto un altro ragazzo che si è fermato a prestare soccorso: “Ho visto lo scooter volare letteralmente per aria e fare una capriola”, racconta una passante. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Roma Capitale per i rilievi. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. ll 19enne è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale San Camillo.