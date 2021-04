Precipita col deltaplano in fase di atterraggio, ferito il pilota

L'incidente alle porte di Roma. Il 47enne trasportato in ospedale con la frattura delle gambe

E' precipitato con il deltaplano in fase di atterraggio schiantandosi al suolo. L'incidente è avvenuto nella giornata di domenica a Valmontone. Ferito il pilota del velivolo, trasportato in ospedale in codice rosso.

In particolare la caduta del deltaplano a motore è avvenuta intorno alle 10:30 in località Cacciatora. Qui, secondo quanto accertato dai soccorritori, il pilota ha perso il controllo del velivolo mentre cercava di atterrare, poi lo schianto sul terreno. Ferito, ma cosciente, l'uomo ai comandi del deltaplano, un 47enne di Frosinone, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale San Camillo, dove gli hanno riscontrato la frattura di un arto inferiore.

Sul posto per svolgere i rilievi ed accertare l'accaduto i carabinieri delle stazioni di Valmontone ed Artena, coordinati dai militari della Compagnia di Colleferro che indagano sull'accaduto. Sequestrato il deltaplano, resta da comprende se l'incidente sia stato dovuto ad un guasto tecnico a ad un errore del pilota, senza escludere altri fattori.