Scontro sui binari su via Prenestina. Centocelle senza tram, bus sostitutivi in strada

Tram in tilt a Roma per un incidente che si è verificato oggi, venerdì 12 luglio, sui binari all'altezza tra largo Telese e via Prenestina, a Centocelle. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate causando l'interruzione parziale delle linee 5 e 14. Interessata anche la linea 19, già sostituita da bus tra Porta Maggiore e viale Giulio Cesare per i lavori di rifacimento del deposito di Porta Maggiore.

Atac ha attivato bus sostitutivi nella tratta largo Preneste - Gerani/Togliatti. Tanti i disagi per gli utenti. Affollata la fermata soprattutto di largo Preneste, con la gente che è scesa dalle navette da Centocelle per cercare di cambiare mezzo.

Dopo circa un'ora, alle 8:45, il servizio sulle linee è tornato regolare.

Articolo aggornato alle 9:08