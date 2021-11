Camion perde rullo compressore che crolla su tre auto: condannato l'autista

Si chiude con una condanna a sei mesi di carcere con pena sospesa il processo all’autista del camion che nel maggio del 2016 è rimasto coinvolto in un incidente stradale dopo la perdita del mezzo da lavoro che trasportava.

L’uomo, un 53enne originario della Romania, era accusato di lesioni personali stradali aggravate: il 10 maggio del 2016, mentre percorreva via Tor Tre Teste in direzione via Prenestina, il rullo compressore che trasportava a bordo del rimorchio del camion si era sganciato dalle catene di fissaggio ed era caduto in strada finendo su tre auto. Il conducente di una Peugeot, in particolare, era rimasto incastrato nell’abitacolo ed era stato estratto dai vigili del fuoco: portato in ospedale, era stato dimesso con una prognosi di tre mesi per le fratture e le ferite riportate.

L’autista del camion era stato quindi stato accusato di lesioni aggravate e rinviato a giudizio. Secondo l’accusa, le catene che fissavano il mezzo da lavoro si erano spezzate quando l’uomo aveva preso a velocità troppo elevata una curva: il pm ha chiesto il massimo della pena, un anno di carcere, il giudice ha stabilito una condanna a sei mesi e la sospensione della patente per due anni.