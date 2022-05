Cade dallo scooter sull'asfalto dissestato: la ditta che fa manutenzione finisce a processo

Frattura della caviglia destra e dei denti superiori, trauma al torace, escoriazioni multiple e problemi di cervicale, oltre un mese di prognosi e lunghe sedute di riabilitazione: queste le conseguenze patite da un pensionato a causa di una caduta in scooter avvenuta in via Giolitti nel giugno del 2018, un incidente che secondo la procura di Roma è da imputare a una mancata manutenzione della strada da parte della ditta che ai tempi l’aveva in affidamento su incarico del Comune di Roma.

A processo è finita la rappresentante legale un’azienda con sede a L’Aquila cui il Campidoglio, tramite gara, ha assegnato la manutenzione di diverse strade della Capitale. Nel giugno del 2018 la ditta aveva in carico anche quella di via Giolitti, a pochi passi dalla stazione Termini, ed è qui che l’uomo, all’epoca 80 anni, è caduto dopo essere passato su un tratto ricoperto di buche, avvallamenti e brecciolino. L’incidente è stato rilevato dagli agenti di Roma Capitale, che nel corso dei loro rilievi hanno confermato lo stato della strada, in quel tratto a senso unico con una sola carreggiata e dritta.

Stando alla ricostruzione a verbale erano passate da poco le otto di sera quando il pensionato, alla guida di un Honda, ha imboccato via Giolitti. All’altezza del civico 329 le ruote dello scooter sono scivolate sulla ghiaia e l’uomo è caduto rovinosamente a terra davanti agli occhi di alcuni automobilisti che hanno assistito all’intera scena e si sono fermati per prestargli soccorso. Portato all’Umberto I, ne è uscito con il gesso alla gamba destra, sotto choc e dolorante, con una prognosi di 40 giorni.

A far notare le condizioni a rischio dell’asfalto in quel tratto sono gli stessi agenti di Roma Capitale, che hanno segnalato come “il manto stradale di via Giolitti risulta danneggiato in più punti, compreso il punto approssimativo indicato dai testimoni”. Testimoni che hanno ribadito che l’uomo viaggiava a velocità moderata e non ha provato a frenare: a farlo cadere insomma sarebbero stati la ghiaia e l’asfalto sconnesso, ed è per questo che la procura ha deciso di rinviare a giudizio la rappresentante legale dell’azienda affidataria dell’appalto per la manutenzione della strada. L’accusa è di lesioni personali stradali gravi. Il processo è stato rinviato a novembre per l’audizione della parte offesa e dei testimoni.