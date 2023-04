Blindato dell'Esercito si ribalta ed esce fuori strada: illesi i tre militari a bordo

Se la sono vista brutta tre militari dell'Esercito, usciti senza troppi acciacchi da un incidente - apparentemente autonomo - mentre transitavano sopra un "Puma" sulla via Aurelia, in un'area compresa nel comune di Civitavecchia. Il mezzo blindato si è ribaldato e i tre sono stati portati all'ospedale di Tarquinia per accertamenti.

Il fatto è accaduto intorno alle 12 di sabato 8 aprile. Un "Puma", mezzo blindato per il trasporto truppe in dotazione all'Esercito italiano, si è ribaltato sulla via Aurelia, all'altezza del km 111, finendo poi fuori strada. A bordo si trovavano tre militari, che sono riusciti a tirarsi fuori autonomamente dal veicolo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Civitavecchia e di Tarquinia che hanno riportato in carreggiata il blindato con un'autogrù 17, sono arrivati anche gli operatori del 118. Anche se in buone condizioni, i tre malcapitati sono stati portati al vicino ospedale di Tarquinia per accertamenti o cure del caso. Il "Puma" è stato messo su un carro attrezzi dell'Esercito e portato via.