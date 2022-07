Beatrice e Giorgia, morte sull’Olimpica: si indaga su asfalto e assenza di guardrail

È ancora lo stato delle strade romane al centro delle indagini della procura sull’ennesima tragedia che si è consumata nei giorni scorsi.

Per l’incidente della notte tra domenica e lunedì in cui sono morte le giovanissime amiche Beatrice Funariu, 20 anni, e Giorgia Anzuini, 22 anni, sono infatti sotto accusa l’asfalto dissestato e l’assenza del guardrail nel tratto dell’Olimpica, altezza viale della Moschea, dove l’auto delle due ragazze ha oltrepassato il marciapiede finendo nella carreggiata opposta proprio mentre stava sopraggiungendo, in corsia di sorpasso, una Alfa Romeo Stelvio. Alla guida il regista Carmine Elia, 54 anni, ricoverato in gravi condizioni in ospedale ma non in pericolo di guida.

Inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente

Elia è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto dovuto e formale necessario a condurre gli accertamenti. La procura si sta concentrando infatti sia sulla velocità cui procedeva la Citroen su cui viaggiavano le due ragazze sia sulle condizioni dell’asfalto, che potrebbero avere avuto un ruolo determinante nella perdita di controllo della citycar. Allo stesso tempo gli inquirenti stanno cercando di capire perché in quel tratto dell'Olimpica, all’altezza del Foro Italico, l’unica barriera che divide le carreggiate sia un marciapiede rialzato: nessuna traccia di guardrail, che avrebbe quantomeno fermato la corsa della macchina.

Al vaglio ci sono anche i telefonini delle due ragazze, sequestrati insieme con le due auto coinvolte nel terribile schianto, per ricostruire i momenti precedenti all’incidente. Disposta anche una perizia per capire chi fosse al volante della Citroen, con tutta probabilità Giorgia, che era anche l’intestataria del veicolo, e l’autopsia per accertare le cause della morte: soltanto dopo il via libera da parte dell’autorità giudiziaria le salme saranno restituite alla famiglia per la celebrazione dei funerali, e sarà possibile dare l’ultimo saluto a Beatrice e Giorgia.

La morte delle due ragazze ha nuovamente acceso il dibattito sulle condizioni delle strade romane, e sulla pericolosità rappresentata da buche, dossi e avvallamenti. Proprio la scorsa settimana in tribunale a Roma è iniziato il processo sulla morte di Elena Aubry, la 26enne che nel maggio del 2018 ha perso la vita in un incidente mentre guidava la sua moto lungo via Ostiense, finendo con le ruote in una buca e poi contro il guardrail. Ed è di poche settimane fa la sentenza con cui il Tar del Lazio ha intimato al Comune di Roma di mettere in atto tutti gli interventi necessari a mettere in sicurezza le strade costellate di buche, dossi e incroci pericolosi, accogliendo le richieste formulate dal Codacons con una class action e dando 180 giorni di tempo per farlo. Per i giudici amministrativi, Roma Capitale non ha raggiunto gli obiettivi strategici elencati dal Documento Unico di Programmazione (Dup) 2018-2020 di Roma Capitale, il che significa che gli standard qualitativi del servizio di manutenzione stradale nella capitale non sono stati raggiunti.