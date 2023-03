Volante insegue auto rubata e si schianta contro pali segnaletici, feriti due agenti

Inseguimento mozzafiato sul litorale laziale dove un'auto - poi risultata rubata - non si è fermata all'alt della polizia. Una lunga corsa fra le strade di Anzio terminata con due agenti feriti, dopo che la volante nella quale si trovavano ha abbattuto alcuni pali della segnaletica stradale terminando la propria corsa su una fiancata.

La fuga ha cominciato a prendere corpo poco dopo l'1:00 della notte del 20 marzo quando una pattuglia del commissariato Anzio Nettuno, impegnata in alcuni controlli stradali, ha notato una vettura sfrecciare su via Velletri. Intimato l'alt, l'auto si è inizialmente fermata al segnale di stop. Una volta che gli agenti si sono avvicinati all'abitacolo il conducente ha però inserito la marcia provando a investire i poliziotti impegnati nel posto di blocco.

In fuga in direzione della via Pontina all'inseguimento dei fuggitivi si è quindi messa la volante della polizia. Da qui la lunga corsa, a tutta velocità. In prossimità di un incrocio, poco distante dalla via Pontina, il poliziotto alla guida dell'auto ha però perso il controllo schiantandosi contro i pali della segnaletica stradale con la volante che si è quindi ribaltata su un fianco.

Feriti i due agenti, sul posto sono arrivati i rinforzi richiesti via radio dalla prima volante che hanno poi trovato la vettura in fuga ferma dopo essersi schiantata contro un muro un centinaio di metri più avanti rispetto al luogo dell'incidente dell'autoradio. Nessuna traccia delle persone a bordo, dileguatesi fra le strade secondarie della periferia di Anzio. Richiesto l'intervento dell'ambulanza i due agenti coinvolti nell'incidente sono stati trasportati all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno con 7 giorni di prognosi.

Svolti i primi accertamenti la vettura in fuga è risultata essere stata rubata a Nettuno alcuni giorni prima. Cominciata la caccia ai fuggitivi, gli stessi sono riusciti per il momento a sparire.