Aereo ultraleggero precipita dopo il decollo

E' precitato dopo il decollo schiantandosi al suolo. Paura per pilota e passeggero di un aereo ultraleggero caduto sabato mattina ad Artena, in provincia di Roma. Ferite le due persone che si trovavano a bordo del velivolo - due romani di 69 e 75 anni. Ad avere la peggio il pilota, per il quale è stato necesssario il trasporto con l'eliambulanza in un ospedale della Capitale.

In particolare l'incidente aereo è avvenuto intorno alle 10:30 del 28 gennaio dopo che un aereo ultraleggero Pioneer 300 era appena decollato dall'aviosuperficie di via di Cori, ad Artena, provincia sud della Capitale. Una volta presa quota il velivolo è poi precipitato schiantadosi al suolo.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 ed i carabinieri della stazione di Artena. A bordo due ex piloti dell'Alitalia in pensione. Il pilota - un 69enne romano - è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma con una frattura del bacino. Meno grave il passeggero, di 75 anni, portato all'ospedale di Velletri sempre in codice rosso.

Restano da accertare le cause dell'incidente, sul quale sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Colleferrro. Fra le ipotesi non si esclude il possibile guasto, né tantomeno l'errore umano.