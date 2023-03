VIDEO | Guidonia, ultraleggeri si scontrano in volo e precipitano: due morti

Tragico incidente aereo martedì mattina a Collefiorito di Guidonia, dove due ultraleggeri monoposto si sono scontrati in volo precipitando e finendo tra viale Roma e via delle Margherite. Morti i due piloti.

L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogironi di martedì 7 marzo. Sul posto la polizia di Stato, i vigili del fuoco e il 118. Stando a quanto riferito a RomaToday da alcuni testimoni, i velivoli, quattro in tutto, stavano facendo delle evoluzioni, quando due si sono scontrati per ragioni ancora da accertare.

Uno dei due aerei è precipitato su un'auto in via delle Margherite. L'altro, invece, in viale Roma, in un grande e pochi chilometri dall'aeroporto civile di Guidonia.