Incidente aereo: aliante si schianta contro recinzione di una casa. Gravi marito e moglie

Incidente aereo a Nettuno, in provincia di Roma domenica mattina. Un aliante a motore in fase di decollo è uscito fuori pista schiantandosi contro la recinzione di una casa. A bordo del velivolo marito e moglie, entrambi feriti. Grave il 64enne che lo pilotava, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.

L'intervento dei soccorsi poco prima delle 9:00 del 5 maggio in via Rocca di Mezzo. Secondo i primi accertamenti l'aliante, in fase di rullaggio, avrebbe perso la traiettoria della pista finendo in una cunetta. Poi - ribaltandosi - il velivolo si è schiantato contro la recinzione di un'abitazione. In gravi condizioni il pilota - un 64enne - è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Ferita anche la moglie, di 65 anni, portata in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale Riuniti di Anzio.

Sul posto gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno di polizia e i mezzi di soccorso a lavoro per accertare cosa abbia determinato l'incidente. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, dall'errore umano al guasto meccanico.