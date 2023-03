Incidente aereo a Guidonia, la manovra da eroe del militare che ha evitato una strage

Un gesto eroico. Una manovra che ha evitato una strage. Nella tragedia dell'incidente aereo avvenuto a Guidonia, che è costata la vita a due piloti del 60º stormo dell'aeronautica militare, il maggiore Marco Meneghello di 46 anni e il tenente colonnello Giuseppe Cipriano 48 anni, c'è anche il racconto di attimi che hanno permesso di evitare altre vittime.

Sulla dinamica di quanto successo in volo stanno indagando, con due fascicoli, l'aeronautica militare e la procura di Tivoli. Di certo c'è che i due aerei militari stavano eseguendo delle manovre già note, una esercitazione pre autorizzata. Una di quelle che con cadenza definita si fanno per tenersi allenati. Questa volta, però, qualcosa è andato storto. I due aerei del maggiore Meneghello e del tenente colonnello Cipriano si sono toccati. Entrambi sono precipitati.

Uno su un pratone, l'altro nel centro abitato di Collefiorito. E proprio grazie a una manovra dell'ultimo secondo, si è evitata la strage. Lo conferma anche la prima ricostruzione della procura di Tivoli che indaga per disastro aereo colposo contro ignoti: "Pur essendo in corso i doverosi accertamenti, dalle prime ricostruzioni è ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato lì direzionato dal pilota per recare il minor danno possibile a cose e persone, tanto che i danni sono stati limitatissimi. Diversamente, una precipitazione sugli edifici ai lati della strada avrebbe causato numerose vittime".

A guidare quell'aereo, secondo le prime ricostruzioni, c'era il tenente colonnello Cipriano. Una manovra "miracolosa" o "eroica", secondo il sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo: "È possibile che il pilota abbia cercato di evitare il contatto con le case, e che per questo sia rimasto sino all’ultimo all’interno del velivolo: siamo di fronte a un miracolo o a un gesto di eroismo", ha detto a RomaToday il primo cittadino che ha già confermato che verrà proclamato il lutto cittadino.

Cipriano era originario di Montalbano Jonico, il sindaco Pietro Marrese, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia: "Il tenente colonnello avrebbe compiuto una manovra per evitare che il velivolo da lui guidato finisse sulle case: una manovra eroica, quella del caro Giuseppe che, salvando la vita di tante persone, ha deciso di sacrificare la sua".

Secondo la prima ricostruzione dell'aeronautica, la collisione tra i due aerei "è avvenuta nella fase che precede l'atterraggio" e i due mezzi erano impegnati "in un'attività addestrativa che coinvolgeva in tutto quattro velivoli. L'ipotesi per ora è la collisione in volo che ha determinato la caduta dei due aerei ma l'inchiesta accerterà le cause", ha spiegato il generale dell'aeronautica Silvano Frigerio. Il pm di Tivoli ha già disposto l'autopsia sui corpi di Meneghello e Cipriano per domani, in modo tale da restituire al più presto i caduti ai loro cari.