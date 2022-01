Ciampino: guasto al carrello, aereo taxi esce fuori pista

Un guasto al carrello. Questa la causa che ha portato un aereo taxi privato ad uscire fuori pista in fase di atterraggio. L'incidente è avvenuto nella prima serata di mercoledì all'aeroporto Giovan Battista Pastine di Ciampino. Il velivolo, dopo essersi abbassato al suolo, è atterrato su un fianco, finendo fuori pista all'altezza del varco 5.

Apprensione ma per fortuna nessuna conseguenza per i due passeggeri ed i tre membri dell'equipaggio usciti dall'aereo AB25 partito da Linate (Milano) indenni.

Come scrive Aeroporti di Roma (Adr) in una nota stampa al fine di consentire l'intervento dei vigili del fuoco, lo scalo di Ciampino è stato momentaneamente chiuso intorno alle 19:30 per poi tornare operativo dopo circa un'ora (alle 20:30).