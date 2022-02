Inchiesta sulle mascherine anti Covid, la Cassazione assolve l'imprenditore Ieffi

La Corte di Cassazione ha assolto l'imprenditore Antonello Ieffi, accusato e condannato per turbativa d'asta nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma relativa a un lotto di gara Consip da 15,8 milioni euro per l'acquisto e la fornitura di 3 milioni di mascherine per l'accusa mai arrivate in Italia.

I supremi giudici della Sesta sezione penale hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna in appello impugnata dai difensori di Ieffi "perché il fatto non sussiste". L’imprenditore era stato arrestato in pieno lockdown, il 9 aprile 2020, e scarcerato dopo un mese. In primo e secondo grado era stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere per turbativa d’asta, e assolto per l’altro capo di imputazione, l’inadempimento nelle pubbliche forniture.

"Si tratta di una decisione rispetto alla quale esprimo ampia soddisfazione personale e professionale - ha detto l'avvocato Carlo Bonzano - per avere la Suprema Corte integralmente accolto i motivi di ricorso proposti e avendo peraltro assunto solo da ultimo la difesa di Ieffi proprio nel giudizio di legittimità”.

"La Cassazione ha annullato senza riserva ciò che restava di un’accusa che ha infangato me, la mia famiglia, la mia azienda e tutti i collaboratori - è stato il commento di Ieffi - un’astuta azione che ha permesso ad altri di delinquere nel silenzio. Ringrazio i giudici della Suprema Corte per il loro operato ed i miei legali per la professionalità con cui hanno trattato un fascicolo delicato che vedeva come controparte Consip SPA e la presidenza del Consiglio dei Ministri e notevoli risvolti economici. La linea dei nostri dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale sono oggi utilizzati da milioni di Italiani onesti a tutela vera della propria salute".

La procura in primo grado aveva chiesto 5 anni di carcere per Ieffi, sottolineando come l’indagine fosse nata in “un momento in cui l’Italia era a terra, in emergenza, c’erano le file fuori dalle farmacie per cercare le mascherine e sarebbe stato davvero importante riuscire ad averle in quel momento, ma il vero scopo dell’operazione portata avanti da Ieffi era ottenere un anticipo di pagamento da Consip, che però da accordo non poteva essere chiesto”.

I difensori dell’imprenditore, invece, avevano sempre puntato sull’assoluzione totale sostenendo che “il fatto non sussiste. Ieffi, dipinto come il truffatore che, in spregio delle esigenze dei cittadini, avrebbe fatto finta di avere le mascherine, facendosi dare i soldi dalla Consip, è stato assolto dall'accusa di inadempimento nelle forniture, perché evidentemente le mascherine c’erano". Dopo due condanne, la sentenza di annullamento della Cassazione, senza rinvio.